Путин совершил "риторический разворот" в своих ядерных угрозах, отмечают аналитики.

Глава России Владимир Путин косвенно указал, что украинские удары по российской территории с использованием предоставленного Западом оружия не пересекают предполагаемую российскую "красную линию", которая привела бы к российской ядерной эскалации.

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), во время выступления на Петербуржском экономическом форуме Путин заявил, что ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия только в "исключительных случаях" угрозы суверенитету и территориальной целостности России.

Путин заявил, что, по его мнению, таких "исключительных" случаев не было, поэтому "нет такой необходимости" для России применять ядерное оружие, подчеркивают в ISW.

Видео дня

"Заявление Путина от 7 июня - значительный риторический разворот, учитывая, что Путин и другие официальные лица Кремля ранее угрожали применением ядерного оружия в случае, если западные страны позволят Украине нанести удар по российской территории с использованием предоставленного Западом оружия. Политика и действия Запада и Украины пересекали предполагаемые "красные линии" России несколько раз на протяжении всей войны, не вызывая значительной реакции со стороны России, что указывает на то, что многие "красные линии" России, скорее всего, являются информационными операциями, призванными подтолкнуть Запад к самоограничению", - отмечают аналитики.

Западное оружие в войне в Украине

Бойцы ВСУ рассказали The New York Times, что боеприпасы и вооружение из одобренного весной пакета военной помощи США прибывают на фронт в Украине в количествах, достаточных для стабилизации ситуации. По мнению же аналитиков, прибытие западной помощи облегчило Украине защиту своих позиций, но пока не оказало решающего эффекта.

Ранее Запад позволил Украине бить по территории РФ своим оружием. На прошлой неделе такое разрешение предоставил Белый дом. ВСУ разрешили бить американским оружием вдоль украинско-российской границы, исключив удары вглубь РФ. Подтвердил право Украины использовать западное оружие для ударов по РФ канцлер Германии Олаф Шольц.

Вас также могут заинтересовать новости: