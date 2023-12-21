Больше всего терминалов Starlink с начала полномасштабной войны Украина получила от Польши.

Сегодня, 21 декабря, Украина получила дополнительные 5 тысяч терминалов Starlink от Польши для связи на прифронтовых территориях, больницах и школах. Как сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, также терминалы Starlink получат украинские объекты критической инфраструктуры.

"Сегодня в Украине работает около 47 тысяч "Старлинков", которые мы получили благодаря договоренностям Минцифры с международными донорами и партнерами", - отметил Федоров.

По его словам, Польша передала Украине больше всего терминалов - 19,5 тысяч.

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Starlink в Украине - что известно

Илон Маск якобы приказал отключить Starlink, чтобы сорвать украинскую атаку на Крым. Как известно, в начале полномасштабной войны компания SpaceX предоставила доступ Украине к спутниковой связи Starlink. Первые терминалы были активированы 26 февраля 2022 года.

В сентябре 2023 года разразился громкий скандал относительно срыва спецоперации украинских спецслужб в Крыму Илоном Маском в прошлом году. По данным биографа Маска, когда украинские надводные дроны должны были атаковать российский флот в Крыму, Маск якобы намеренно выключил спутниковую связь над полуостровом. Он опасался, что атака может привести к резкой эскалации.

Сам Маск впоследствии озвучил новую версию, почему выключил Starlink возле Крыма. Он отметил, что Starlink никогда не работал над территорией полуострова.

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