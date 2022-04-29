Почти все авиаудары наносятся с российских авиабаз.

Министерство обороны США заявило, что Россия совершила более 1900 ракетных запусков за 63 дня войны против Украины.

Об этом сообщил чиновник Пентагона во время брифинга.

"С начала вторжения было произведено более 1900 ракетных пусков. Большая часть ракетных пусков и, откровенно говоря, ударов самолетов по Украине по-прежнему приходится на Мариуполь и в район операции Объединенных сил, в основном, на Донбасс", - отметил он.

По словам чиновника минобороны США, почти все авиаудары наносятся с российских авиабаз.

"Они не взлетают и не садятся в Украине. Я имею в виду, возможно, на юге им иногда удавалось это сделать, но большинство из них прибывают из России, а затем возвращаются на аэродромы в России. То же самое касается и ракетных ударов — пусковые установки находятся на территории России", - указал чиновник.

Напомним, по оценкам Пентагона, по состоянию на конец марта, Россия выпустила по Украине более 1370 ракет.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Соединенные Штаты оценивают, что Россия сталкивается с отказом до 60% высокоточных ракет, которые она использует для нападения на Украину.

Журналист-расследователь Bellingcat 24 апреля Христо Грозев заявил, что оккупанты расстреляли почти весь запас своих высокоточных ракет.

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