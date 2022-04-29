По словам президента, нельзя пока думать, будто война уже заканчивается.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавние ракетные удары российских оккупантов по Украине.

Об этом он сказал в своем видеообращении по итогам 64-го дня войны.

"Сегодня - сразу по завершению наших (с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем - УНИАН) переговоров в Киеве в город полетели российские ракеты. Пять ракет. И это многое говорит об истинном отношении России к глобальным институтам. О попытке российского руководства унизить ООН и все, что Организация олицетворяет. А значит, это требует ответной мощной реакции. Российские ракетные удары по Украине – по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому и другим городам – в очередной раз свидетельствуют: еще нельзя расслабляться. Нельзя думать, будто война уже заканчивается. Нам еще нужно бороться. Еще нужно гнать оккупантов", - отметил он.

Также, по словам президента, сегодня российская армия продолжила попытки наступления на востоке нашего государства, на Донбассе, пытается продвигаться в южных регионах.

Как сообщал УНИАН, около 20:00 в Киеве прогремели взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о двух попаданиях в Шевченковском районе Киева в результате вражеской атаки на город.

Также глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Фастовской громады Киевской области.

Кроме того, сегодня вечером противовоздушная оборона Одессы сбила три вражеские ракеты.