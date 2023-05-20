Система Patriot в абсолютно исправном состоянии и будет продолжать защищать небо над Киевом.

Благодаря эффективному применению систем Patriot Украина уже заставила россиян проиграть войну в воздухе. В дальнейшем Киев будет отходить от российского дискурса о том, что якобы есть цели, атаковать которые не разрешено, подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 канала".

"В историческом учебнике будет написано, что Россия проиграла Украине и Patriot. Воздушную войну проиграла Patriot. Это фантастически звучит. Однако вообще нам надо избавиться от риторики, что мы имеем право что-то делать или не имеем. Мы имеем право делать все. ... Patriot в абсолютно исправном состоянии. Никаких там нет проблем у него. Будет продолжать защищать небо над Киевом", – говорит Подоляк.

Комментируя уничтожение Patriot самолета, который должен был атаковать саму систему, Подоляк подчеркнул, что Украина имеет полное право поражать любые вражеские цели, как посчитает нужным.

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"Они (россияне – УНИАН) говорят, мол, Украина что-то там атакует. А мы потом выходим и говорим, что имеем право это делать. Это вообще не надо обсуждать. Инициативно войну начала Россия, что бы они ни говорили. Россияне начали войну в 2014 году, непосредственно оккупировав нашу территорию, захватив ряд плацдармов, с которых продолжили в 2022 году войну. Нет никаких юридических, моральных, информационных аспектов, где Украина в чем-то виновата. Нет никаких обстрелов детей Донбасса. Все это абсурд, созданный российской политической элитой", - подчеркнул Подоляк.

Он также акцентировал, что "все, что сегодня делает Украина, является абсолютно законным в рамках международного права" и является "морально, информационно и дипломатически оправданным". Что касается вынужденных ударов по оккупантам на захваченных территориях, Подоляк подчеркнул, что за них РФ также придется платить репарации.

"Мы имеем право на оккупированных территориях уничтожать все абсолютно жестоко. В любом объеме. После этого еще будем выставлять многолетние репарации за все, что они здесь делали. ... Должны проговаривать это для третьих стран, как ЮАР или Бразилия, чтобы объяснять: когда к тебе домой заходит убийца, ты можешь использовать оружие, абсолютно не спрашивая у кого-то разрешения на это", – добавил советник главы ОПУ.

Подоляк также акцентировал, что Украина продолжит уничтожать убийц "до финала ыойны".

"Мы образцово показываем то, как себя надо вести в таких ситуациях, когда на тебя нападают. Некоторые государства согласны с тем, что любой сильнее может прийти на любую территорию, убить ряд людей, а после того ты должен сесть за стол переговоров и сказать: "Извините, Вы нас немножко здесь порезали. Но мы понимаем ваши мотивы основания и тому подобное". Украина доказывает, что это является дорогой к гибели государств", – отметил он.

Patriot в Украине - что надо знать

В Украину уже прибыли три системы ПВО Patriot. Их предоставили США, Нидерланды и Германия. В конце мая два дивизиона зенитно-ракетного комплекса Patriot вышли на боевое дежурство.

С помощью этой системы украинские военные смогли перехватывать и уничтожать российские ракеты "Кинжал", которые оккупанты называли "гиперзвуковыми".

Россияне, по крайней мере на словах, начали охоту на эти системы. На днях оккупанты заявили, что якобы во время обстрела Киева 16 мая уничтожили сразу 5 пусковых установок Patriot (в каждой батарее из 3 переданных Украине по 8 таких установок) и 1 радиолокационный радар.

Западные СМИ впоследствии известили, что поврежден был лишь один из комплексов. Эти повреждения были незначительными, ремонт удалось провести, не снимая систему с боевого дежурства. Уже 18 мая в Пентагоне подтвердили, что система отремонтирована и она в полностью в рабочем состоянии.

Также появилась информация о том, что с помощью Patriot украинские силы уничтожили истребитель оккупантов. Эту информацию пока не подтверждают в Воздушных силах.

19 мая в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный поблагодарил за комплексы Patriot и отметил их эффективную работу.

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