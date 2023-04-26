В Украину пока прибыл один из обещанных дивизионов противоракетной системы.

Воздушные силы показали первые кадры боевого дежурства дивизиона Patriot в Украине. Отмечается, что первую батарею системы ПВО/ПРО украинских военных получили в апреле 2023 года.

"Современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ею овладевают, и уже готовы уничтожать российского оккупанта!"- говорится в сообщении Воздушных сил.

Украина отныне сможет бороться с российскими ракетами типа Х-22, аэродинамическими целями, работать по баллистическим целям.

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Командующий ВВС уже успел протестировать технику и поблагодарил страны Запада за передовую систему.

Patriot в Украине - что известно

19 апреля министр обороны Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем противовоздушной обороны Patriot. Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк уточнил, что речь идет о Patriot, обещанных США, Нидерландами и Германией.

Позже представитель Воздушных сил Юрий Игнат заметил, что в Украину пока прибыл один из обещанных дивизионов (батарей) противоракетной системы. Он добавил, что Patriot уже заступил на боевое дежурство.

По словам Игната, задачей американских батарей ПВО остается прикрытие объектов критической инфраструктуры. В то же время использование этих систем для уничтожения ракет С-300 на подлете, например, к Харькову, не является рациональным решением.

Для уничтожения воздушных целей MIM-104 Patriot PAC-3 использует ракету PAC-2, которая имеет задекларированную способность уничтожать самолеты противника на расстоянии до 160 км. Ракета имеет собственную радиолокационную головку самонаведения и скорость до 4,1 Маха.

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