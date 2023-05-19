Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, во время которого говорили о необходимом Украине вооружении.
Об этом говорится в Telegram Главнокомандующего ВСУ.
"Подробно проинформировал об обстановке на основных направлениях фронта. Продолжаем вести оборонительную операцию и подготовку к дальнейшим действиям. Рассказал о массированных атаках россиян дронами и ракетами разных типов, в частности аэробалистическими Х-47М2 "Кинжал". Поблагодарил за комплексы Patriot и отметил их эффективную работу. В приоритете - дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба", - отметил Залужный.
По его словам, также обсудили вопросы необходимости поставки вооружения и боеприпасов, дальнобойных снарядов в частности.
"Договорились сотрудничать и в дальнейшем. Поздравил генерала Милли и американских военных с грядущим праздником - Национальным днем Вооруженных Сил США", - отметил Залужный.
Patriot для Украины
Как сообщал УНИАН, 19 апреля стало известно, что в Украину уже прибыли три системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии.
19 мая CNN со ссылкой на представителей Пентагона и сотрудников Конгресса сообщили, что украинские военные по меньшей мере один раз использовали американский ЗРК Patriot, чтобы сбить самолет дальней авиации ВКС РФ.
Патриот способен перехватывать "гиперзвуковые" ракеты оккупантов и сейчас являются одной из целей последних воздушных атак РФ по Киеву.