В США подчеркнули, что украинцы сами решают, как использовать Patriot в целях защиты своего народа.

Украинские военные как минимум раз использовали американский ЗРК Patriot, чтобы сбить самолет дальней авиации ВКС РФ, пишет CNN со ссылкой на представителей Пентагона и сотрудников Конгресса.

Об эпизоде журналисты вспомнили в материале о перспективах предоставления Украине истребителей F-16. Авторы отмечают, что без западной авиации ВСУ приходится импровизировать, и данное использование Patriot - именно такой случай.

По словам американцев, попытка сбить истребитель была осуществлена в течение последних недель.

Видео дня

Также CNN объясняет, что этот тип самолетов в основном остается далеко в тылу России, что затрудняет для Украины их уничтожение при помощи, например, NASAMS.

В этот раз Patriot нацеливался на истребитель россиян, вылетевший бомбить мирные города Украины.

В США подчеркнули, что украинцы сами решают, как использовать Patriot в целях защиты своего народа.

Patriot в Украине - главное

Patriot, способный перехвачивать "гиперзвуковые" ракеты оккупантов, остается главной целью последних воздушных атак РФ по Киеву. Так, на днях американская пресса писала о повреждении "Кинжалом" одной установки Patriot. В Украине эту информацию не комментировали, а в России и вовсе заявили, что ЗРК была полностью уничтожена.

Вместе с тем Воздушные силы успокоили граждан: одна ракета не может уничтожить целый дивизион.

Позже СМИ указывали, что, несмотря на повреждения, система продолжила выполнять задачи по защите украинского неба.

CNN, ссылаясь на "официального представителя США, знакомого с этим вопросом", уточнял, что ракета повредила два компонента дивизиона - генератор и часть электроники системы.

Вечером 18 мая стало известно, что Patriot уже починили.

Вас также могут заинтересовать новости: