Спикер воздушных сил отметил, что о сбитых целях Украина отчитывается официально, а этого самолета в статистике не было.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию американских СМИ о якобы сбитом ЗРК Patriot российском боевом истребителе. По его словам, об этом сбитии непременно сообщили бы официально.

"Мы когда что-то сбиваем, то объявляем у себя на странице. В нашей инфографике появляются красивые самолетики или крылатые ракеты", - заявил Игнат в эфире программы Радио Свобода.

Слухи о сбитии российского истребителя

Как сообщал УНИАН, ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что ВСУ уничтожили истребитель оккупантов из ЗРК Patriot.

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Об эпизоде журналисты вспомнили в материале относительно перспектив предоставления Украине истребителей F-16. Авторы отмечают, что без западной авиации ВСУ приходится импровизировать, и указанное якобы использование Patriot - именно такой случай. Об этом сбитии якобы сообщили источники.

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