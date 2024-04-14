Украина должна разработать четкое видение победы, а также протолкнуть свой нарратив в западных СМИ, чтобы противостоять влиянию России.

Генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан заявляет, что Россия сейчас "более опасна", чем в начале своего полномасштабного вторжения. Как пишет Business Insider, ввиду этого он настаивает на том, что Украина должна изменить свою военную стратегию.

"Важнейшим выводом моего визита (в Украину) было подтверждение того, что Россия сейчас имеет стратегический импульс в войне", - пояснил он, утверждая, что Россия преодолела "шок от своих ранних неудач", российская армия укрепила свой боевой потенциал, а оборонная промышленность РФ была активизирована.

"Россия сейчас более опасный противник, чем два года назад. Это требует изменений в том, как ведется война", - отмечает австралийский генерал.

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По его мнению, для начала партнеры Украины должны изменить свое мышление, а для Украины это означает разработать видение победы, которое она сможет реализовать. Райан рассказал, что во время его поездки киевский чиновник рассказал ему, что нет четкого плана относительно того, как Украина выиграет войну. Он также отмечает, что НАТО и другие страны-партнеры должны рассмотреть возможность изменения своего восприятия оказания поддержки с "защищать Украину" на "победить Россию в Украине".

Райан также отмечает значительное смещение внимания с Украины на другие конфликты. Он утверждает, что Украина должна протолкнуть свой нарратив, чтобы он дошел до западных СМИ и оспорил декларации России об ожидаемой победе.

"Украине нужно найти новый голос, который объясняет важность ее обороны, почему поддержка Запада жизненно важна, и что российские нарративы о неизбежной победе являются ложными", - сказал Райан, добавив, что "противостояние российской дезинформационной деятельности является ответственностью всех демократий".

Несмотря на то, что Украине и ее международным партнерам есть над чем работать, Райан сказал, что Киев достиг огромного прогресса в течение войны, особенно в поражениях российских кораблей в Черном море и российских НПЗ. Способность Украины адаптироваться к новым угрозам и новым вызовам позволила ей сосредоточиться на новых научно-исследовательских и производственных возможностях. Поэтому Райан отметил важность разработки и использования беспилотников в Украине.

Комментируя стратегические удары, Райан сказал, что "этот потенциал, который улучшается по своей зоне действия и эффективности, станет ключевой частью будущих украинских операций".

Российская армия в Украине

Ранее представитель Государственного департамента США Курт Кэмпбелл заявил, что Россия восстановила свою армию после огромных потерь во время вторжения в Украину.

Это мнение подтвердил генерал армии США Кристофер Каволи, отметив, что российская армия сейчас на 15% больше, чем на тот момент, когда она вторглась в Украину.

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