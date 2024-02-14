Во время битвы за Киев Сырский атаковал россиян не напрямую, напомнил Мик Райан.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский будет искать российские слабые места или пробелы, которые можно использовать или проверить, применив украинские силы. Такое мнение высказал генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке и военный стратег Мик Райан в интервью "Телеграфу", отвечая на вопрос о будущей стратегии Сырского для нового наступления ВСУ.

"Очень важно определить, где слабое место России. И я думаю, это то, что генерал Сырский делал последние несколько лет. Во время битвы за Киев он атаковал россиян не напрямую, а мощно ударил там, где они были слабы, и это привело к каскаду проблем противника. То же самое он сделал в Харьковской области", - отметил генерал.

По его мнению, Сырский испытает слабые места РФ, скорее всего, в начале 2025 года.

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"Но он не стремится к боям, подобным тем, что были на юге во время контрнаступления", - добавил Мик Райан.

Как писал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина должна в первую очередь рассчитывать на себя в отношении производства оружия, а не только на партнеров.

"Оружия недостаточно, его просто не хватает. И даже то оружие, которое используется, имеет физический срок использования. Любой ствол имеет износ. Он может выпустить конкретное количество снарядов, после чего его надо менять. Это война не только людей, но и экономик", - заявил он.

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