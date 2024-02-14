Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский будет искать российские слабые места или пробелы, которые можно использовать или проверить, применив украинские силы. Такое мнение высказал генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке и военный стратег Мик Райан в интервью "Телеграфу", отвечая на вопрос о будущей стратегии Сырского для нового наступления ВСУ.
"Очень важно определить, где слабое место России. И я думаю, это то, что генерал Сырский делал последние несколько лет. Во время битвы за Киев он атаковал россиян не напрямую, а мощно ударил там, где они были слабы, и это привело к каскаду проблем противника. То же самое он сделал в Харьковской области", - отметил генерал.
По его мнению, Сырский испытает слабые места РФ, скорее всего, в начале 2025 года.
"Но он не стремится к боям, подобным тем, что были на юге во время контрнаступления", - добавил Мик Райан.
Как писал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина должна в первую очередь рассчитывать на себя в отношении производства оружия, а не только на партнеров.
"Оружия недостаточно, его просто не хватает. И даже то оружие, которое используется, имеет физический срок использования. Любой ствол имеет износ. Он может выпустить конкретное количество снарядов, после чего его надо менять. Это война не только людей, но и экономик", - заявил он.