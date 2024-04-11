Россия находится на пути к тому, чтобы командовать самой крупной армией на континенте, заявил Каволи.

Российская армия сейчас на 15% больше, чем на тот момент, когда она вторглась в Украину, заявил Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал армии США Кристофер Каволи, передает Business Insider.

"За последний год Россия увеличила численность своих войск на передовой с 360 000 до 470 000", - заявил он, добавив, что увеличение численности связано со снижением Россией призывного возраста с 27 до 30 лет.

По словам Каволи, все это означает, что в ближайшие годы Россия сможет увеличить количество призывников на 2 миллиона.

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"В целом, Россия находится на пути к тому, чтобы командовать самой крупной армией на континенте. Независимо от исхода войны в Украине, Россия будет более смертоносной и более разгневанной на Запад, чем в дни вторжения", - сказал генерал.

Потери России в Украине на 11 апреля

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют 450890 человек личного состава, за сутки ликвидировано еще 810 российских оккупантов.

Также Россия потеряла на поле боев не менее: танков - 7137 (+5 за сутки), боевых бронированных машин - 13679 (+12); артиллерийских систем / РСЗО - 11452 (+48) / 1040; средств ПВО - 754 (+1).

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