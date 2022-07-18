Российская оккупационная власть, вероятно, использует угрозу партизанской деятельности, чтобы оправдать более жесткий общественный контроль.

Не имея новых территориальных достижений, российская армия затягивает войну в Украине для возможности восстановления и пополнения сил.

Об этом пишет Институт изучении войны (ISW). Российские вооруженные силы продолжают возвращение с оперативной паузы и провели ограниченные наземные атаки в Донецкой области 17 июля.

Как ранее отмечал ISW, конец российской оперативной паузы вряд ли приведет к новой массовой волны наземных штурмов на нескольких направлениях, несмотря на публичный приказ министра обороны России Сергея Шойгу именно об этом.

Российские войска предпочитают продвижение вокруг Северска и Бахмута, удерживая оборонительные позиции к северу от Харькова и вдоль южного направления.

Кроме того, российские войска продолжали создавать условия для возобновления наступления на Славянск, обстреливали населенные пункты вдоль Изюмско-Славянского направления и наносили другие артиллерийские, ракетные и авиационные удары по всей территории Украины.

Министерство обороны России 17 июля, в частности, не заявило о новых территориальных достижениях.

ISW продолжает прогнозировать, что конец оперативной паузы будет характеризоваться колебанием и ступенчатым возобновлением наземных наступательных действий.

"Российские войска продолжили ожидаемое возвращение с оперативной паузы и не сделали никаких подтвержденных территориальных достижений 17 июля. Захватчики продолжали ограниченные наземные наступления вокруг Северска, Бахмута и Донецка, а также обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру по всему Донбассу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что российская оккупационная власть, вероятно, использует угрозу партизанской деятельности, чтобы оправдать более жесткий общественный контроль на оккупированных территориях.

"Оккупационная власть Херсона приняла новый закон — вероятно, ссылаясь на указ о цензуре от 15 июля, который предусматривает уголовную ответственность за критику российской власти, российских военных и вторжение в Украину — который позволяет властям депортировать любых украинцев, которых признали нарушителями закона", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступать на востоке страны. По сообщению Генштаба, украинские силы отбили попытки штурмов врагом на Славянском и Бахмутском направлениях.

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