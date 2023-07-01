Части машинного зала и системы охлаждения все еще нуждаются в проверке.

Российские террористы не допустили международных наблюдателей МАГАТЭ на некоторые участки Запорожской АЭС. Впрочем, пока не зафиксированы признаки минирования по итогам исследования доступных участков.

Как сообщает Bild ссылаясь на председателя МАГАТЭ Рафаэля Гросси, группа еще не получила доступа к некоторым участкам станции. Части машинного зала и системы охлаждения все еще нуждаются в проверке.

Угроза теракта на ЗАЭС - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Россия подготовила все для теракта на ЗАЭС. В то же время глава ГУР Буданов отметил, что ситуация на ЗАЭС является очень серьезной, поскольку РФ заминировала станцию.

Видео дня

Россия вывозит из ЗАЭС свой персонал. Как стало известно, до 5 июля работники "Росатома" и их приспешники среди украинцев, подписавших контракты с оккупантами, должны покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

В "Энергоатоме" заявляют, что Украина узнает о возможной аварии на ЗАЭС через несколько часов после события, поскольку из-за россиян не имеет прямого доступа к радиационному контролю.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно быть готовым проверить Запорожскую АЭС на предмет дистанционных взрывных устройств перед восстановлением полного украинского контроля над станцией.

Вас также могут заинтересовать новости: