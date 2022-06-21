Советник главы ОП сомневается, что враг сумеет добиться успеха на восточном фронте.

Российская армия вряд ли сумеет добиться какого-либо успеха в Донецкой области. Самым худшим сценарием является возможный захват Луганщины, который оккупанты назовут своей крупнейшей победой и выполнением промежуточной цели "спецоперации".

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, за выполнение подобной "цели" врагу придется положить множество жизней российских солдат и военной техники.

"А такими темпами воевать не может позволить себе даже Российская Федерация. Недаром у них уже во многих подразделениях количество резервистов под 60% и количество техники старых образцов типа Т-62 уже под 30-50%. Они выматываются, что бы там ни говорили. Они потихоньку выматываются в этом отношении", - отметил он.

Донецкая область, по словам Арестовича, представляет собой крупную агломерацию.

"Один узел Славянск - Краматорск чего стоит. Там подготовлена оборона, там наших войск хватает. Ну, посмотрим, как они это будут брать. Я очень сильно сомневаюсь хоть в каком-нибудь успехе на том направлении. А вот в то, что они физически закончатся, я верю вполне себе. Или подзакончатся", - заявил он.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что битва за Донбасс идет не по российскому сценарию.

Ситуация на Донбассе

Россия сосредоточила все усилия по захвату Северодонецка. В настоящий момент в городе продолжаются ожесточенные бои. Как сообщал вечером, 20 июня, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ВСУ контролируют только территорию завода "Азот".

Продолжается наступление врага на Бахмутском направлении.

В то же время украинские защитники пресекли штурм русских войск в Марьинке - враг бесславно бежал.