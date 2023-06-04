Украина должна пополнять боезапас своей ПВО, чтобы обеспечить свою защиту.

Российская Федерация научилась восстанавливать всю номенклатуру ракет, которые использует для атак по Украине.

"Россия может нас еще долгое время терроризировать. И Россия уже научилась восстанавливать свои запасы. Несмотря на санкции, они могут, потому что иногда санкции против основных предприятий поставлены, а собирают не основные. У России еще есть потенциал. Они имеют возможности сейчас изготавливать ракеты - всю номенклатуру, которая по нам применяется", - завил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV.

По его словам, РФ имеет возможности и ресурсы, чтобы продолжить атаки.

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"У меня не то, что есть представление [о количестве ракет в России]. У меня есть точные цифры. Приходили к нам наши спецслужбы и предоставляли нам [статистику]. Я ее, конечно, назвать не могу, но скажу так: у России еще есть возможности и ресурсы наносить по нам удары, и не два-три раза, как иногда говорили", — считает Костенко.

Эксперт отметил, что Украина должна пополнять боезапас своей ПВО. При этом граждане должны во время воздушной тревоги находиться в укрытиях. По мнению Костенко, война быстро не закончится.

"Нам надо делать все, чтобы закрывать свое небо, получать истребители, которые нам помогут. Делать свои ракеты. Делать не одно Шебекино на территории РФ, чтобы они также чувствовали. Нужно проделывать большую работу, а не просто успокаивать население, что "завтра все будет хорошо". Не будет. Пока все не станут, пока мы не перейдем на военную экономику, пока наш военно-оборонный комплекс не заработает на полную мощность, до победы будет далеко", - подытожил он.

Производство ракет в России - что говорят эксперты

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что ракеты в России не закончатся никогда. Он сообщал, что РФ способна производить ракеты Х-101/555, "Калибр", "Искандер", Х-59, Х-31, Х-38, "Кинжал" и тому подобное. Однако выйти на показатель производства до вторжения в Украину враг уже не сможет.

В то же время эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков отмечал, что до полномасштабной войны РФ производила около 500 ракет в год. Сейчас страна-агрессор может производить около 50 ракет в месяц, поскольку есть проблемы с электроникой.

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