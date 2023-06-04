Вместе с тем, точность этих ракет стала хуже.

Российский военно-промышленный комплекс смог нарастить производство ракет, хотя и ненамного. Речь идет, в частности, о ракетах Х-101, а также "Калибрах".

Такое заявление сделал эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, это стало возможным за счет того, что в России налажен процесс контрабанды лучше, чем это было на начало полномасштабного вторжения.

"К сожалению, но Россия находит пути обеспечения себя необходимыми запчастями. Не всегда они высокотехнические, высокотехнологичные. Порой они по характеристикам отстают от тех, которые изначально использовали, но позволяют временно заменить и хотя бы сохранить какой-то функционал нанесения ударов. Вместе с этим не сохраняя такие характеристики, как точность", – пояснил эксперт.

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Он также подчеркнул, что "высокоточные" ракеты РФ и раньше имели значительно большее отклонение по характеристикам, чем заявлялось открыто. У ракет Х-101 или "Калибр", согласно характеристикам, допустимое отклонение – 5-7 метров от цели, однако в 2022 году оно порой составляло до 50 метров. Сейчас "Калибры" и Х-101 могут отклоняться и на большее расстояние.

"Но тем не менее, эти ракеты производятся", – отметил Коваленко.

Производство ракет в России

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что ракеты в России не закончатся никогда. По его словам, сейчас РФ способна производить ракеты Х-101/555, "Калибр", "Искандер", Х-59, Х-31, Х-38, "Кинжал" и тому подобное. При этом выйти на показатель производства, который был до вторжения в Украину, россияне уже не смогут.

В то же время эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков заявил, что до полномасштабной войны РФ производила около 500 ракет в год. После начала войны российский диктатор Путин дал приказ производить по 300 ракет в месяц, но выполнить его не смогли. Сейчас враг может производить около 50 ракет в месяц – в РФ нет проблем с механической частью, но есть проблемы с электроникой.

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