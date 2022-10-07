У "Искандеров", которые ударили по Запорожью 5 октября, была "кассетная" боеголовка, хотя такие ракеты имеют моноблочную боеголовку.

Российское командование, вероятно, не полагается на иранские дроны как на "абсолютное оружие" в войне против Украины, поэтому комбинирует запуск БПЛА с крылатыми ракетами.

Об этом в Facebook сообщил аналитик издания Defense Express Иван Киричевский.

По предварительным подсчетам, за прошедшую неделю россияне не только отстреляли 46 "Shahed-136", но и также выполнили 20 пусков ракет разных типов, в том числе 13 баллистических.

Видео дня

Обсуждая ракетный удар России по Запорожью 5 октября, Киричевский отметил, что "Искандеры" имели "кассетную" боеголовку, хотя такие ракеты имеют моноблочную боеголовку.

"Вполне возможно, что россияне в экспериментальном порядке успели "нафаршировать" такие ракеты "тепловыми ловушками" типа 9В899. Вполне вероятно, что россияне продолжают такие конструкторские работы", - написал он.

Эксперт допускает, что "ракетный террор" РФ в последующие недели будет иметь две задачи - "не только удары по нашим важным объектам, но и заодно" проверка на прочность нашей ПВО, что скоро должна перейти на новейшие ЗРК западного производства".

Сколько уничтожено вражеских БПЛА - данные Генштаба

Согласно утренней сводке Генштаба, украинские войска за сутки уничтожили еще 20 дронов. Всего количество уничтоженных БПЛА достигло уже 1067 единиц.

Иранские дроны на войне против Украины

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

23 сентября МИД Украины по поручению президента лишило посла Ирана аккредитации, а также приказало существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

В последнее время участились удары врага иранскими дронами. Таким образом РФ экономит ракеты, запас которых у Путина исчерпан для атак по критической инфраструктуре зимой, считает представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По данным объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины, подразделения противовоздушной обороны уничтожают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

Вас также могут заинтересовать новости: