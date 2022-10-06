Беспилотники уничтожены зенитными ракетными войсками командований "Центр", "Запад" и "Юг".

Украинские военные за сегодня с 15:00 по 20:00 сбили пять БПЛА российских оккупантов, в том числе четыре иранские дроны.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины.

Речь идет об уничтожении одного иранского ударного БПЛА "Mohajer - 6", одного БПЛА "Орлан-10" и трех иранских БпЛА-камикадзе "Shahed-136".

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Беспилотники уничтожены зенитными ракетными войсками командований "Центр", "Запад" и "Юг".

ОБНОВЛЕНО 20:40. Как сообщает оперативное командование "Юг", вечером над Одесской областью сбиты три беспилотника "Shahed-136".

Сколько уничтожено вражеских БПЛА - данные Генштаба

Согласно утренним сводкой Генштаба украинские войска за сутки уничтожили еще 15 дронов. Всего количество уничтоженных БПЛА достигло уже 1047 единиц.

Иранские дроны на войне против Украины

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

23 сентября МИД Украины по поручению президента лишило посла Ирана аккредитации, а также приказало существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

В последнее время участились удары врага иранскими дронами. Таким образом РФ экономит ракеты, запас которых у Путина исчерпан для атак по критической инфраструктуре зимой, считает представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По данным объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины, подразделения противовоздушной обороны уничтожают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

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