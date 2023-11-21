Британская разведка пояснила, что РФ накапливает крылатые ракеты с целью продолжения прошлогодней кампании по уничтожению энергетической инфраструктуры Украины.

Россия накапливает запасы крылатых ракет перед началом зимнего сезона. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В частности, 18-19 ноября 2023 года Россия запустила около 50 штурмовых беспилотных летательных аппаратов Shahed иранского производства, прежде всего в сторону Киева. Эти дроны запускались волнами с двух направлений - из Курска на восток и из Краснодара на юго-восток.

"Вероятно, что одна из целей России заключалась в ослаблении противовоздушной обороны Украины, чтобы сформировать боевое пространство накануне любой целенаправленной зимней кампании ударов по энергетической инфраструктуре Украины",-отмечает разведка.

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"Россия сейчас воздерживается от запуска ее передовых крылатых ракет воздушного базирования с ее тяжелых бомбардировщиков уже почти два месяца, что, предположительно, позволяет накапливать ощутимые запасы этого оружия", - отмечает разведка.

В то же время, как убеждена разведка, весьма вероятно, что Россия будет применять эти ракеты, если повторит прошлогодние попытки по уничтожению критической национальной инфраструктуры Украины.

Зеленский предупредил о мощных ударах со стороны РФ

Как сообщал УНИАН, 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что чем ближе будет наступать зима - тем мощнее будут российские удары по территории Украины и украинским объектам. Президент Украины отметил, что уже готовятся новые меры безопасности, в том числе по усилению ПВО.

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