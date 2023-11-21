Силы ПВО уничтожили крылатую ракету "Искандер-К" и 10 ударных беспилотников.

Российские оккупанты этой ночью выпустили по территории Украины 11 дронов-камикадзе типа "Шахед" и 5 ракет двух типов.

"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету "Искандер-К" и 11 ударных БПЛА типа Shahed-136/131", - сообщает Facebook Генерального штаба ВСУ.

Как отмечается, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили крылатую ракету "Искандер-К" и 10 ударных беспилотников.

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В результате удара захватчиков разрушения и повреждения получили Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, здание шахты "Котляровская" и другая гражданская инфраструктура.

В то же время ВСУ за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника. Бойцы ракетных войск поразили склад боеприпасов противника.

Война в Украине - последние новости

Нью-Йорк написал, что "тупик" на фронте может легко превратиться в преимущество одной стороны.

Оккупанты наступали на пяти направлениях, на фронте произошло 46 боевых столкновений. Потери России в войне составили около 319 тысяч 210 человек.

Военное руководство готовят бойцы ВСУ для оккупантов на зиму.

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