Военное руководство может использовать это для прекращения развертывания "вагнеровцев"

Российские боевики из группы "Вагнера" в Мали понесли недавно колоссальные потери и теперь Кремль потребует масштабной замены солдат в Африке военнослужащими Африканского корпуса Минобороны РФ. Часть этого корпуса недавно была переброшена в Харьковскую область, чтобы поддержать наступление врага.

Как сообщают в Институте изучения войны, несколько критически настроенных российских милблогеров утверждают, что Минобороны злорадствуют из-за потерь боевиков. Есть вероятность, что военное руководство использует это для прекращения развертывания "вагнеровцев" в Сахеле с полной их заменой на Африканский корпус МО.

В своих заявлениях блогеры цитировали неназванный источник в администрации Путина, который подтвердил подобные изменения. Более того, военных на смену боевикам отправят во всю "Сахельскую троицу" (Мали, Буркина-Фасо и Нигер).

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По оценке аналитиков, Африканскому корпусу, вероятно, не хватает текущих возможностей, чтобы должным образом заменить Группу Вагнера, в частности в Мали. Причина может быть в том, что часть корпуса перебросили в Харьковскую область, а потому их могут вывести из Украины.

"Масштабная замена "Вагнера" после таких потерь, как те, что были нанесены во время недавней засады, вероятно, приведет к передислокации некоторых бойцов Африканского корпуса в Мали подальше от линии фронта в Украине, и российское военное командование, вероятно, не рассматривает полную замену "Вагнера" в Мали или где-либо еще в Сахеле как приоритетную задачу на данный момент", - указывается в отчете ISW.

Разгром "вагнеровцев" в Мали

Недавно СМИ сообщили, что в африканской республике Мали повстанцы-туареги разгромили десятки солдат хунты и наемников российской частной военной компании "Вагнер". Среди убитых был и автор пропагандистского канала GreyZone, который участвовал в войне против Украины.

Впоследствии повстанцы предложили передать захваченных в плен наемников Украине. В ГУР заявили, что информация о такой возможности отслеживается и проверяется. По словам спикера ведомства Андрея Юсова, этот провал РФ в Мали будет иметь для нее негативные последствия.

29 июля журналисты обнародовали фотографию, на которой туареги-повстанцы стоят с украинским флагом после разгрома наемников ЧВК "Вагнер" в Мали.

"Эта фотография, видимо, указывает на поддержку туарегами Украины, которая преследует наемников Вагнера на всем африканском континенте", - написало издание Kyiv Post, ссылаясь на источники в секторе обороны и безопасности Украины.

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