После событий в Мали авторитет России на африканском континенте падает.

Информация о возможности передачи повстанцами Мали пленных "вагнеровцев" Украине отслеживается и проверяется.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, комментируя данные о том, что в Мали повстанцы-туареги уничтожили десятки наемников российской ЧВК "Вагнер", а часть взяли в плен и якобы предложили отдать их Украине.

"Это чувствительная информация, поэтому все, что делает Украина происходит в рамках международного права и с учетом необходимых процедур. Такая информация была и, она отслеживается, проверяется. Но это чувствительный процесс, поэтому детали мы комментировать не будем", - пояснил Юсов. Видео дня

При этом он напомнил слова руководителя ГУР Кирилла Буданова, что российские военные преступники будут получать справедливое наказание в разных уголках мира, где бы они ни были. "И теперь мы это наблюдаем вживую", - подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что этот провал РФ в Мали будет иметь для нее негативные последствия. "Не только для "вагнеровцев", а для всей террористической группировки, которой является РФ, это будет иметь последствия. На определенном этапе они развернули активную деятельность, в частности, на африканском направлении, где пытались решать геополитические, экономические вопросы, менять или поддерживать те или иные правительства. И вот сегодня весь мир видит, что это уже не тот потенциал и возможности России уже далеко не те. А это значит, что новых заказов и расчета на решение проблем Россией в регионе будет меньше", - подчеркнул Юсов.

При этом он добавил, что весь мир увидел, что повстанцы получили необходимую информацию "и не только информацию, которая позволила им провести успешную операцию против российских военных преступников".

"Вагнеровцы" в Мали

В Мали повстанцы-туареги разгромили десятки солдат хунты и наемников российской частной военной компании "Вагнер".

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире радио NV сказал, что к уничтожению значительной группы ЧВК "Вагнер" в Мали могли быть причастны российские, американские и украинские спецслужбы. По его словам, информация об убитых разнится - от 20 до 80 человек.

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