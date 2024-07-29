Частная военная компания "Вагнер" остается гибридным инструментом Кремля, отметил Валерий Рябых.

Повстанцы-туареги, которые разгромили группу "вагнеровцев" в Мали, смогли ликвидировать более 50 наемников российской ЧВК "Вагнер", а также их главаря.

Об этом сказал в эфире телеканала "Эспрессо" директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых. Он отметил, что эта частная военная компания остается гибридным инструментом Кремля.

"Наемники этой ЧВК выполняют задачи там, куда их отправляет Кремль. В частности, продолжается ликвидация этой группировки. Российские источники сообщают, что повстанцы-туареги в Мали ликвидировали от 20 до 50 наемников ЧВК Вагнера. Также в разных источниках появилась информация о том, что был ликвидирован и глава этой ЧВК, который стал руководителем после смерти Пригожина и Уткина", – сказал эксперт.

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Рябых также отметил, что есть информация о том, что наемников, которых повстанцы захватили в плен, планируют передать Украине.

"В СМИ также появилась информация о том, что повстанцы-туареги смогли взять в плен до 15 вагнеровцев. Они обратились к Украине с предложением отдать этих вагнеровцев в знак солидарности, чтобы они понесли наказание за свои преступления. В частности, не только за преступления в Украине, но и по всему миру", – констатировал он.

Разгром "вагнеровцев" в Мали

На днях СМИ сообщили, что в африканской республике Мали повстанцы-туареги разгромили десятки солдат хунты и наемников российской частной военной компании "Вагнер". Также среди убитых был автор пропагандистского канала GreyZone, который участвовал в войне против Украины.

Впоследствии в сети появилась информация о том, что повстанцы предложили передать захваченных в плен наемников "Вагнера" Украине. В Главном управлении разведки заявили, что информация о такой возможности отслеживается и проверяется. Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что этот провал РФ в Мали будет иметь для нее негативные последствия.

Через некоторое время в телемарафоне Юсов сказал, что "повстанцы получили необходимую информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников",

29 июля журналисты обнародовали фотографию, на которой туареги-повстанцы стоят с украинским флагом после разгрома наемников ЧВК "Вагнер" в Мали.

"Эта фотография, видимо, указывает на поддержку туарегами Украины, которая преследует наемников Вагнера на всем африканском континенте", – написало издание Kyiv Post, ссылаясь на источники в секторе обороны и безопасности Украины.

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