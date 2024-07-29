Журналисты опубликовали эксклюзивную фотографию, на которой туареги-повстанцы позируют с украинским флагом после того, как только что нанесли крупное поражение финансируемым государством российским наемникам ЧВК "Вагнер" в Мали.

"Эта фотография, по-видимому, указывает на поддержку туарегами Украины, которая преследует наемников Вагнера по всему африканскому континенту", - пишет Kyiv Post, ссылаясь на источники в секторе обороны и безопасности Украины.

Андрей Юсов, представитель Главного разведывательного управления (ГУР), заявил во время национального телемарафона в понедельник, 29 июля, что "повстанцы получили необходимую информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников", добавив: "Мы не будем обсуждать подробности сейчас, но это будет еще впереди".

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Разгром "вагнеровцев" в Мали

Наемники Вагнера помогли российскому правительству добывать природные ресурсы в Африке, включая, согласно отчету The Blood Gold Report, золото на сумму около 2,5 млрд долларов за последние два года, которое российский лидер Владимир Путин использовал для финансирования своего полномасштабного вторжения в Украину, которое продолжается с февраля 2022 года.

Бои с Вагнером произошли в городе Тинзауатене, недалеко от границы Мали с Алжиром, в четверг и пятницу, 25 и 26 июля. По их данным, не менее 20 боевиков Вагнера были убиты, а другие взяты в плен.

Россия столкнулась с "украинским следом" во многих своих поражениях в Африке.

Российское пропагандистское издание Russia Today (RT) заявило, что Военная разведка Украины "обучает местных сепаратистских боевиков-туарегов, а также тайно переправляет по меньшей мере две их группы на Украину, чтобы научить их пользоваться беспилотниками FPV.

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