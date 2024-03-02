Отмечается, что сейчас захватчики ограничены в вылетах, чтобы осуществлять пуски управляемых авиабомб.

Российские оккупационные войска активно используют управляемые авиабомбы (УАБы) в войне против Украины. Однако такое вооружение не всегда является эффективным.

Как рассказал военный эксперт Юрий Федоров в эфире 24 канала, такие авиабомбы являются неточными. В то же время этот недостаток оккупанты могут компенсировать большим количеством УАБов.

"УАБы неточны, но если бить по площадям, эта неточность компенсируется большим количеством боеприпасов, которое расходуется для этих целей. Если применять против подразделений, которые движутся на открытой местности, если не напрямую, а где-то за 100 метров – поражения значительного не будет", – добавил эксперт.

Отмечается, что сейчас захватчики ограничены в вылетах, чтобы осуществлять пуски управляемых авиабомб.

Атаки РФ по Украине - другие новости

В ночь на 2 марта российские оккупационные войска атаковали Украину дронами. В Одессе один из беспилотников попал в многоэтажку, в результате чего произошло обрушение части дома.

По состоянию на 21 час было известно о восьми погибших в результате вражеского удара, в частности под завалами были обнаружены тела матери с 3-месячным ребенком.

Во время ночной атаки дронами пострадал и Харьков. Там зафиксировали попадание дрона в Шевченковском районе города.

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