Новая антенна обеспечивает высокий уровень подавления систем радиоэлектронной борьбы, отметил специалист.

Российские универсальные модули полета и коррекции, которые делают обычные авиационные бомбы управляемыми, получили новые антенны, эффективно подавляющие системы радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов ("Сергей Флеш"). "И снова плохая новость от врага. Впервые в обломках УМПК был найден новый тип CRPA антенны "Комета" с новой 8-ми лучевой антенной системой", - пишет специалист в своем Telegram-канале.

По его словам, антенна обеспечивает высокий уровень подавления систем РЭБ и способна нейтрализовать до семи источников помех одновременно. "Таким образом, на наше наращивание средств РЭБ противник отвечает усилением технологии борьбы с ними", - сообщает "Флеш".

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Эксперт предупреждает, что аналогичные системы враг может начать использовать и для "Шахедов", что также приведет к повышению их эффективности.

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Напомним, недавно Сергей Бескрестнов обратил внимание на другую российскую новинку - FPV-дрон с кабелем, длина которого достигает 10 км. Предполагается, что благодаря ему оператор может иметь постоянный бесперебойный видеосигнал в высоком качестве.

УМПК - это унифицированный модуль планирования и коррекции, предназначенный для преобразования обычных неуправляемых бомб (в частности, ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500) в планерные бомбы - высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенный радиус действия. По мнению экспертов, такой боеприпас может поражать цели на дальности более 60 км.

Среди носителей бомб с УМПК - современный российский фронтовой бомбардировщик Су-34 (иногда его называют главным носителем).

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Ранее сообщалось, что Украина начала использовать против россиян новые французские авиабомбы AASM Hammer. Речь идет о комплекте, который присоединяют к неуправляемой бомбе, превращая ее в управляемую. Возможна интеграция различных блоков наведения и различных бомб.

Это оружие сложнее и дороже, чем УМПК, поскольку кроме системы наведения концепция предусматривает установку на бомбу ракетного двигателя. Стоимость одного такого комплекта оценивали в более чем 160 тыс. евро.

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