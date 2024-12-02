По словам аналитиков, прежде чем делать выводы, стоит выяснить, насколько правдивыми являются утверждения россиян об этой ракете.

Российские пропагандисты опубликовали статью, которую посвятили новой ракете "Кедр", которую в РФ называют "Орешник". Этой публикацией россияне пытаются показать очередные признаки "аналоговнетности" для своей ракеты, пишут аналитики Defense Express, которые проанализировали суждения российской пропаганды.

"Сразу бросается в глаза то, что россияне гиперболизируют уровень технологичности и противоракетных возможностей своего "Кедра". Для начала там утверждается, что раздельные боевые части этой ракеты на конечном этапе полета имеют скорость 10 Мах или до 3,4 км/с, поэтому, мол "сбить такую цель вроде бы не под силу ни одному из имеющихся противоракетных комплексов западного образца"", - подчеркивают эксперты.

В то же время, как отмечают аналитики, к примеру, ПТРК "THAAD" предназначен для сбивания воздушных целей, которые движутся со скоростью 3,5-4,8 км/с, поэтому уже даже в этом вопросе пропагандисты преувеличивают.

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"Отдельно специфически выглядят также и заявления россиян о том, что раздельные боевые части "Кедра" якобы "способны выдерживать термический барьер в 4000 градусов по Цельсию, который до этого момента не выдерживал ни один существующий аппарат в мире". Хотя 4000 градусов по Цельсию - это стандартная температура, которую выдерживают пилотируемые космические аппараты при прохождении атмосферы при спуске на землю. Получается, что и здесь россияне с оценкой технологичности по "Кедру" преувеличили также", - добавили в Defense Express.

Также аналитики обратили свое внимание и на мнение российских СМИ о том, что "Кедр" имеет неядерное исполнение, то есть должен снаряжаться "конвенциональными" боевыми частями. Кроме того, пропагандисты уверяют, что ЗРК Patriot не может сбить такую ракету или ее раздельные боевые части.

"Да, действительно, комплекс Patriot в своей текущей конфигурации не "заточен" на сбивание такого типа целей. Но здесь россияне явно указывают на другой вектор - судя по всему, в Кремле рассчитывают, что Украина не получит более мощных комплексов противоракетной обороны, поэтому наличие "Кедра" вроде бы дает им возможность для условно "неядерного" шантажа нашей страны, вместе с остальной частью цивилизованного мира", - отмечают эксперты.

Однако если смотреть на заявленные характеристики, то сбивать так называемый "Орешник" может и THAAD.

В то же время в своей публикации россияне предполагают, что "Орешник" может базироваться на комбинировании ступеней уже существующих межконтинентальных баллистических ракет (МБР) разработки РФ. Таким образом это якобы должно помочь масштабировать объемы производства такого оружия.

"Но судя по всему, сами россияне предпочитают даже не считать собственные текущие темпы производства МБР. Потому что если считать, сколько всего МБР в наземных и морских вариантах имеет Россия, то получается, что за более чем два десятка лет работы российский ВПК в целом изготовил 521 ракету такого класса, то есть по два-три десятка в год", - добавили аналитики.

Российская ракета "Орешник" - последние новости

Ранее военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов ответил, повлияет ли российская ракета "Орешник" на ход войны в Украине. По его словам, победу будет обеспечивать совокупность факторов, среди которых личный состав, моральный настрой и состояние экономики страны, а не такое оружие РФ.

В то же время издание The Washington Post написало, что российская ракета угрожает не только Украине, но и странам НАТО. Аналитики считают, что с ядерным зарядом это оружие может привести к колоссальным последствиям.

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