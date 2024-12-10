По мнению Лиходида, если россияне закроют трассы гражданской авиации на запад, то надо ждать пусков этой ракеты.

Риск нового применения Россией ракеты "Орешник" существует, это может произойти в рамках "массированной атаки". Такое мнение в эфире "Киев 24" высказал Александр Лиходид, летчик-испытатель, специалист по вопросам авиации, отвечая на вопрос, существует ли риск нового применения против Украины этой ракеты.

"Я считаю, что риск применения Россией ракеты есть. Потому что Путина загнали в угол. Его время показать себя мачо до инаугурации Трампа... Поэтому применение "Орешника" может быть", - отметил он.

По мнению Лиходида, "Орешник" может быть применен врагом в "массовой атаке".

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"Дальняя авиация, ракеты Х-101/555, потом "Шахеды". И когда это будет уже над Украиной, они сделают такую "собачью свадьбу" из этих ракет.... Если они будут пускать из "Капустиного Яра", а он мобильный, они могут его перевезти в любое место", - сказал Лиходид.

Он также отметил, что россияне могут применить эту ракету для удара по западной части Украины.

"Если они закроют трассы гражданской авиации на запад, это Ростовская область, Воронежская... Если они этот сектор в направлении на запад, на Украину, закроют, значит, надо ждать пусков этой ракеты", - подчеркнул эксперт.

Лиходед добавил, что таким образом ракета "пройдет где-то южнее Волгограда, выйдет на Морозовск и потом между Луганском и Донецком войдет в украинское пространство".

"И дальше куда она, на Киев пойдет, пойдет дальше туда на запад - я думаю, они, если будут применять, то они ее применят где-то там в Карпатах, потому что надо показать... Толку от этой ракеты не будет, заряда там нет... Ядерный они не рискнут", - пояснил эксперт.

По его мнению, "атака будет серьезной":

"Противостоять мы этому не сможем. Нет у нас мер для перехвата такой ракеты. Они есть у американцев... И у израильтян. Продали Арабским Эмиратам, Японии, Саудовской Аравии и Южной Корее. Вот там эти установки есть".

Как сообщал УНИАН, ранее авиаэксперт Валерий Романенко высказал мнение, что удар России межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник" по Днепру 21 ноября был способом запугать украинцев, ведь ракета рассчитана на ядерные заряды, и в нее невозможно заложить взрывчатку.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что информация о якобы способности России выпускать по 25 ракет "Орешник" в месяц является фейком, который был сознательно вброшен в информационное пространство.

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