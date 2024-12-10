Российский диктатор продолжает серию своих публичныхх выступлений, в которых он нахваливает ракету, которая нанесла околонулевой ущерб при ударе по Днепру.

Появление ракеты "Орешник" на вооружении российской армии "ставит на грань отсуствия необходимости" российское ядерное оружие. Об этом заявил "президент" РФ Владимир Путин на заседании "Совета по развитию гражданского общества и правам человека".

Так, Путин опроверг мнение о том, что Россия "ужесточила" ядерную доктрину. По его мнению, Россия "ядерную доктрину не ужесточает, а совершенствует". Но появление "Орешника" российский правитель считает более важным событием.

"По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник". Потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем… ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применение ядерного оружия", – заявил диктатор.

Российская ядерная доктрина и "Орешник"

Как писал УНИАН, в ноябре Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, определяющую принципы применения Россией ее ядерного оружия. Согласно последним изменениям, Кремль разрешил себе применить ядерное оружие в ответ на запуск беспилотников по территории РФ.

Утром 21 ноября Россия впервые ударила по Украине стратегической ракетой, которую разные эксперты называли то межконтинентальной, то средней дальности. В тот же день Путин выступил с заявлением, в котором заявил, что удар был нанесен новейшей ракетой "Орешник". При этом он утверждал, что такую ракету невозможно перехватить.

В последующие дни Путин еще несколько раз делал публичные заявления, в которых уверял, что "Орешник" уникален, сверхэффективен и не сбивается воообще ничем.

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