Появление ракеты "Орешник" на вооружении российской армии "ставит на грань отсуствия необходимости" российское ядерное оружие. Об этом заявил "президент" РФ Владимир Путин на заседании "Совета по развитию гражданского общества и правам человека".
Так, Путин опроверг мнение о том, что Россия "ужесточила" ядерную доктрину. По его мнению, Россия "ядерную доктрину не ужесточает, а совершенствует". Но появление "Орешника" российский правитель считает более важным событием.
"По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник". Потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем… ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применение ядерного оружия", – заявил диктатор.
Российская ядерная доктрина и "Орешник"
Как писал УНИАН, в ноябре Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, определяющую принципы применения Россией ее ядерного оружия. Согласно последним изменениям, Кремль разрешил себе применить ядерное оружие в ответ на запуск беспилотников по территории РФ.
Утром 21 ноября Россия впервые ударила по Украине стратегической ракетой, которую разные эксперты называли то межконтинентальной, то средней дальности. В тот же день Путин выступил с заявлением, в котором заявил, что удар был нанесен новейшей ракетой "Орешник". При этом он утверждал, что такую ракету невозможно перехватить.
В последующие дни Путин еще несколько раз делал публичные заявления, в которых уверял, что "Орешник" уникален, сверхэффективен и не сбивается воообще ничем.