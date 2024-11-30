Аналитики акцентировали, что россияне и так регулярно бьют по столице Украины.

Усилия правителя РФ Владимира Путина в освещении технических характеристик ракеты "Орешник" являются частью более широкой информационной кампании. Однако, отмечают в ISW, в возможностях этого боеприпаса нет ничего нового, а потому его использование не приведет к дальнейшей эскалации в войне.

По мнению аналитиков, акцентирование внимания на дальности и полезной нагрузке ракеты, сравнивая ее разрушительный потенциал с возможностями метеора, призвано запугать Украину и Запад, а также помешать Киеву продолжить бить по РФ иностранным дальнобойным оружием.

"Даже угрозы Путина нанести удары по "центрам принятия решений" в Киеве являются пустым звуком, ведь российские войска и так регулярно наносят удары по гражданской и критически важной инфраструктуре в Киеве с помощью беспилотников и ракет, способных нести ядерные боеголовки", - объясняют аналитики.

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На этот же факт указал вчера президент Владимир Зеленский, комментируя угрозы Путина на заседании Совета безопасности ОДКБ в Казахстане. По словам украинского лидера, "Путин хочет добавить еще тысячи к тысячам ракет, которые уже были выпущены в Украину".

В ISW напомнили, что удар "Орешника" 21 ноября не изменил оценки разведки США относительно готовности РФ применить ядерное оружие. Как рассказали Reuters пять близких к американской разведке источников это вряд ли произойдет в ответ на удары ВСУ по России.

"Таким образом, постоянное хвастовство Путина "Орешником" и российским ракетным потенциалом, остается частью рефлексивной контрольной информационной операции Кремля и вряд ли является предвестником разработки новейших российских средств для нанесения глубокого удара", - подытожили аналитики.

Ракета "Орешник" - последние новости

Россияне 21 ноября запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету, которая может нести ядерный боезаряд. Тогда Путин заявил, что по областному центру нанесен удар "абсолютно новой разработкой" - ракетой "Орешник".

В то же время по данным ГУР, оккупанты атаковали Днепр баллистической ракетой средней дальности, запущенной из системы "Кедр", а "Орешник" - это просто название научно-исследовательской работы.

На саммите ОДКБ Путин анонсировал новые удары этой ракетой.

"В случае массированного применения "Орешника" мощность удара будет сопоставима с ядерным оружием. Все, что находится в эпицентре взрыва от "Орешника", разделяется на элементарные частицы, по сути, превращается в пыль", - заявил лидер Кремля.

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заметил, что заявления правителя России не соответствуют действительности и направлены на западных партнеров Украины.

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