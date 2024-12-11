США рассматривают это скорее как попытку запугивания, чем как переломный момент на поле боя.

Россия может запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Украине в ближайшие дни. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на официального представителя США.

Associated Press и Reuters со ссылкой на американских чиновников, знакомых с оценкой разведки США, также сообщают о вероятном ударе "Орешником" по Украине в "ближайшие дни".

Один из чиновников добавил, что США рассматривают это скорее как попытку запугивания, чем как переломный момент на поле боя.

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"Скорее всего, это будет еще одна попытка России терроризировать Украину. Попытка, которая потерпит неудачу", - отметил один из собеседников Reuters.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин имеет в своем распоряжении лишь небольшое количество экспериментальных ракет, известных как "Орешник". Они несут меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Россия запускала по Украине, заявил чиновник.

Ракета "Орешник" - мнение экспертов

Использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник" было политической акцией и реакцией на то, что Запад начинает не бояться ядерного шантажа Кремля. Об этом заявил военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.

По его словам, когда нам наконец позволили наносить удары по России западным оружием, это действительно напугало российского диктатора Владимира Путина.

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