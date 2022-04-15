По мнению Андрющенко, Россия может официально заявить о войне, чтобы иметь основания для объявления всеобщей мобилизации.

Россия провела серию терактов на своей территории, в чем цинично обвинила Украину. А российская пропаганда нагнетает ситуацию вокруг войны в Украине. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко считает, что это может свидетельствовать о намерении России официально объявить Украине войну.

В своем Telegram-канале Андрющенко обратил внимание на основные события, которые происходят в России. В частности, он напомнил о непонятных "ударах" по Белгородской области, где два дня подряд россияне обстреляли собственную не военную инфраструктуру.

Зато оккупанты нарастили ракетные обстрелы по городам Украины, в том числе по Киеву. Как отметил советник мэра Мариуполя, Россия угрожает нарастить интенсивность обстрелов дальше.

Также, по словам Андрющенко, враг концентрирует войска у границ в подготовке наступления на Восток Украины.

В то же время в российской пропаганде фиксируют взрыв призывов с требованием "начать войну". До сих пор в России вторжение в Украину называют так называемой "специальной операцией".

На фоне отказа контрактников воевать в Украине российское командование еще и провалило скрытую мобилизацию.

"На что это похоже? Как возможный сценарий – объявление официальной войны Украине через формальные поводы", – считает Андрющенко.

По мнению Андрющенко, Россия может официально заявить о войне, чтобы иметь основания для объявления всеобщей мобилизации.

Ранее эксперты утверждали, что российские войска рискуют повторить некоторые из своих грубых ошибок, допущенных при попытке взять Киев, если попытаются одержать хоть какую-то победу в Украине до 9 мая.

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