По данному факту открыто уголовное производство.

Российские военные обстреляли в Харьковской области автобусы с эвакуированными жителями. В результате семь человек погибли, а еще 27 получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, эвакуационные автобусы попади под обстрелы российской армии в пгт. Боровая Изюмского района 14 апреля.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (части 2 статьи 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводит СО Управления СБУ в Харьковской области.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля началась масштабная российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами.

Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 14 апреля из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие.

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