По ее словам, обострения на Донбассе происходят одновременно с информационными кампаниями оккупанта и перед важными политическими событиями.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия использует войну на Донбассе как инструмент бесконечного давления.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил Россия постоянно использует как инструмент политического давления, шантажа. Прежде всего, на международной политической арене", - отметила Маляр.

В то же время, по ее словам, этим Россия пользуется не только на переговорах, которые связаны с войной на Донбассе, а во время экономических переговоров и переговоров, по поводу вопросов энергетической безопасности.

Читайте такжеВойска РФ вблизи украинской границы: в Минобороны внезапно опровергли информацию СМИ"Для них война - это фактически инструмент бесконечного давления", - подчеркнула замминистра.

Комментируя недавние обострения на Донбассе, она отметила, что "война всегда имеет определенные волны и мы уже не впервые говорим об обострении".

По словам Маляр, во время анализа обострений становится известно, что они часто происходят одновременно с информационными кампаниями оккупанта.

"Это связано с тем, что ожидаются какие-то определенные политические события, где Россия это использует как инструмент. Вот, скажем, в тот день, когда был применен Bayraktar..., в Telegram-каналах с временно оккупированных территорий, так называемых ДНР/ЛНР, была распространена информация о том, что якобы украинские вооруженные силы взяли под контроль определенный населенный пункт... А на следующий день - заседание ТКГ собственно и был использован этот фейк, который распространила РФ руками, в том числе, наших СМИ. Использовано как якобы формальное оправдание того, что они потом начали обстрелы, то есть не на ровном месте..., а потому что что-то делают ВСУ", - пояснила она.

Применение Bayraktar на Донбассе

Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. В 2019 году ВСУ начинала испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2. В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.

26 октября на Донбассе один украинский воин погиб, а один получил ранения. Тогда украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar против боевиков и российских войск на Донбассе.

Впоследствии Берлин раскритиковал применение ВСУ боевого дрона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба удивился такой реакции.

В МИД Турции в свою очередь заявили, что Украина должна прекратить называть Bayraktar "турецкими". По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, беспилотники, хоть и произведены в Турции, но принадлежат совсем другим странам.

Автор: Антонина Доломанжи