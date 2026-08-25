В США умерла легенда кантри-музыки Долли Партон

За свою карьеру она написала написала свыше трех тысяч композиций, многие из которых исполняли другие артисты.

Певица, автор песен и актриса Долли Партон, чья блистательная слава в кантри-музыке сочеталась с популярностью в поп-музыке и успешной параллельной карьерой в кино и на телевидении, скончалась в США 25 августа. Ей было 80 лет.

Семья не сообщила причину смерти, но заявила, что она "мирно скончалась сегодня в Нэшвилле". Сообщение появилось на её официальной странице в Instagram, сопровождаемое видеообращением её племянника Брайана Сивера от имени семьи Партон.

"Жизнь, сиявшая так ярко, что весь мир мог это видеть, - Долли навсегда останется источником вдохновения не только благодаря своей вневременной музыке и плодотворному творчеству, но и благодаря своему остроумию, теплоте и доброте, которые заставляли нас всех чувствовать себя как в семье. Наследие Долли Партон - это любовь, сострадание и стойкость. За свою семидесятилетнюю карьеру она вдохновила несколько поколений артистов и поклонников своей музыкой и непоколебимой приверженностью делу улучшения мира. Ее песни будут продолжать находить отклик у людей всех возрастов, а ее благотворительная деятельность окажет долгосрочное влияние", - сказано в официальном некрологе семьи.

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Долли Партон: чем она прославилась

За свою более чем 50-летнюю карьеру Долли Партон выпустила 49 альбомов, получила 11 премий "Грэмми" и стала одной из самых коммерчески успешных певиц в истории кантри-музыки. Также Партон написала больше трех тысяч композиций, многие из которых исполняли другие артисты. Так, именно Долли Партон была автором хита "I Will Always Love You", известного в исполнении Уитни Хьюстон.

Среди других известных песен Долли Партон - "Jolene", "Coat of Many Colors" и "9 to 5" .

Смерти знаменитостей

21 августа Бывший басист легендарной группы Queen Барри Митчелл ушел из жизни. Мужчине было 76 лет. Позже информацию СМИ подтвердил официальный представитель коллектива.

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