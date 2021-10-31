Об этом министр Мевлют Чавушоглу заявил в ответ на вопрос от российских журналистов.

В МИД Турции заявили, что Украина должна перестать называть Bayraktar "турецкими". По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, беспилотники, хоть и произведены в Турции, но принадлежат совсем другим странам.

Об этом он заявил на саммите лидеров G20, который проходит в Италии, передает издание ABC Gazetesi.

Так, министр иностранных дел Турции встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. После встречи Чавушоглу провел пресс-конференцию с турецкими и российскими журналистами. Репортер из РФ задал турецкому министру вопрос об использовании беспилотников Bayraktar на Донбассе. В ответ на это Чавушоглу заявил, что летательные аппараты, хоть и произведены в Турции, но принадлежат Украине.

"Если страна покупает его у нас, у другой страны, это оружие не может называться турецким, российским или украинским оружием. Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт. Может быть, оно было произведено в Турции, но он принадлежит Украине. В этом нельзя винить Турцию ", - заявил турецкий министр.

Читайте такжеВоздушный робот-защитник. Как ударный дрон из Турции может изменить ход российско-украинской войныПосле этого Чавушоглу добавил, что Турция во время борьбы с терроризмом часто сталкивалась с оружием из разных стран, однако не винила эти государства в этом. Для сравнения турецкий министр привел в пример оружие из РФ и отметил, что Украина должна прекратить называть беспилотники "турецкими".

"Возможно, они (Bayraktar) были произведены в Турции, но принадлежит Украине. Турцию нельзя обвинять в этом. Украина должна прекратить использовать наше имя", - заявил турецкий министр.

Беспилотник Bayraktar TB2 - справка УНИАН

Дрон Bayraktar TB2 известен тем, что обладает большой продолжительностью полета. Он может находиться в воздухе в течении целых суток и 34 минут. Беспилотник создан для наблюдения за территорией с воздуха. Он может быстро выявлять цель.

Читайте такжеТурецкие Bayraktar для ВМС Украины станут частью системы сдерживания агрессии РФ на мореТурецкий беспилотник получил четыре ракеты, среди которых управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Летательный аппарат отличается современным программным обеспечением и системой управления. Дрон оснащен несколькими камерами и системой наблюдения.

Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года.

Ранее УНИАН уже сообщал, что 26 октября украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar против оккупировавших районы Донбасса боевиков и российских войск. После того как Украина применила дроны, Россия запретила ввоз мандаринов из Турции, во фруктах якобы "нашли" пестициды.

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Автор: Полина Кузенко