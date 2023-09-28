Гуменюк отметила, что ПВО работала по всей линии Южного фронта, а также в Одесской и Николаевской областях.

В ночь на 28 сентября массированно атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками типа "Шахед". Силы ПВО сбили более 30 единиц БПЛА.

Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, атака происходила путем запуска нескольких групп ударных дронов с разных направлений. ПВО работала фактически вдоль всего южного направления, в частности, в Николаевской и Одесской областях.

"Враг направил ударные беспилотники в разных направлениях, в том числе и на центральные регионы. Итоги атаки еще подводятся, потому что была массирована. Но работа ПВО была достаточно результативной. Более 30 дронов было уничтожено, более точную цифру подобьет Генштаб", - сказала Гуменюк.

Ночная атака"Шахедов"

В ночь на 28 сентября российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину дронами. В нескольких областях раздавалась воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что несколько ударных БпЛА типа "Shahed" с Черного моря летят в направлении Одесской и Николаевской области. Дроны направлялись в Одессу, Коблево, и Очаков. Кроме того, ранее сообщали об угрозе применения ударных дронов противника в Винницкой области.

Тревога распространилась на другие области. О попадании дронов не сообщалось.

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