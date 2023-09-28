Всего было запущено 44 единицы ударных беспилотников.

В ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали 44 ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Их запустили группами из районов Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (Крым).

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, силы ПВО уничтожили 34 "Шахеды".

"К отражению атаки привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы", - отметили в ВС.

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Кроме того, за прошедшие сутки, 27 сентября, уничтожено шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан, зал, Суперкам). За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил осуществила более 30 самолетовылетов на истребительное прикрытие и огневое поражение противника.

Ночная атака "Шахедов"

В ночь на 28 сентября российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину дронами. В нескольких областях раздавалась воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что несколько ударных БпЛА типа "Shahed" с Черного моря летят в направлении Одесской и Николаевской области. Дроны направлялись в Одессу, Коблево, и Очаков. Кроме того, ранее сообщали об угрозе применения ударных дронов противника в Винницкой области.

Как отметили в Силах обороны юга, силы ПВО сбили более 30 единиц БПЛА. Атака происходила путем запуска нескольких групп ударных дронов с разных направлений. ПВО работала фактически вдоль всего южного направления, в частности, в Николаевской и Одесской областях.

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