До этого они безуспешно выпустили по области ракеты.

Вечером 31 июля российские захватнические войска выпустили по территории Украины ракеты, однако они не долетели.

Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник в своем официальном Telegram-канале "Генерал Марсель". В 23:18 он призвал харьковчан находиться в укрытиях, поскольку оккупанты осуществили пуски ракет. Уже через минуту он написал, что ракеты "остались дома".

После полуночи Мельник призвал жителей Харьковской области не игнорировать воздушную тревогу, поскольку в небе над областью зафиксировали беспилотные летательные аппараты типа "Shahed".

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В Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины предупредили, что тревога в области связана с активностью российской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрожаю применению ударных БПЛА. Сейчас это единственная "красная" область на карте тревог, сигнал об опасности раздается с 21:41 с небольшими перерывами.

Обновлено в 00:15: Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Шевченковском районе Харькова прогремели три взрыва. "Россияне атакуют Харьков дронами", - отметил он.

Обновлено в 00:20: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил, что российские захватчики наносят удары. "Вниманию жителей города Харьков и области, пребывайте в укрытиях!" - написал он.

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