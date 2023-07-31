Противники били по Новобаварскому району Харькова, отметили в ГСЧС.

В результате ракетного удара, который российские захватчики совершили по Харькову в ночь на понедельник, 31 июля, повреждено складское здание, возник пожар, пострадал и госпитализирован охранник.

РФ нанесла удар по Новобаварскому району областного центра, сообщили в ГСЧС Украины. "В результате обстрелов произошло частичное разрушение складского здания с последующим возгоранием двух очагов", - отметили в ведомстве.

Общая площадь пожара составляла около 200 кв. м.

В ГСЧС добавили, что к ликвидации последствий вражеского удара привлекли 28 спасателей и пять единиц техники.

Ракетный обстрел Харькова - сегодня это стоит знать

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов 31 июля в 00:06 сообщил, что россияне наносят удары по Харькову. Руководитель Харьковского гарнизона Сергей Мельник поделился, что, по предварительным сведениям, противники били по областному центру из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что было слышно два "прилета". Глава города отмечал, что предварительно было известно о попадании в нежилые помещения. Сначала сведений о пострадавших не было.

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