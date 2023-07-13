В результате вражеских атак погибли люди.

Сегодня ночью российские оккупанты снова атаковали Украину иранскими ударными БпЛА типа Shahed.

Как отмечается в утренней сводке Генштаб, всего было задействовано 15 дронов-камикадзе, однако силы обороны уничтожили 11 ударных БпЛА.

Кроме того, противник нанес более 60 авиационных ударов и совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате вражеских атак есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети, а также разрушение жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

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Сейчас вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

"Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации нашей территории. Противник продолжает убивать мирное население Украины, и игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора", - отметили в Генштабе.

В то же время украинская авиация за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4 - по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

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Как сообщал УНИАН, враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках продолжаются тяжелые бои. Там произошло 22 боевых столкновения.

Несмотря на это Вооруженные Силы Украины имеют частичный успех в наступлении в направлении Бердянска.

На Таврическом направлении украинские военные ликвидировали за сутки более двух рот россиян и 22 единицы вражеской техники и вооружения, мощно ударив по силам врага. Кроме того, были уничтожены три склада боеприпасов россиян.

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