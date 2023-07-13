Пуски ракет подтвердили в Воздушных силах ВСУ, также существует угроза применения ударных БпЛА.

В ночь на 13 июля в Украине объявили масштабную тревогу. Российские захватчики выпустили по нашей стране ракеты "Калибр".

О пусках ракет сообщили в Воздушных силах ВСУ около 00:00. На Николаевщине и Херсонщине была объявлена ракетная опасность. Кроме того, на Киевщине была объявлена угроза применения врагом ударных БПЛА.

Впоследствии тревога распространилась на другие регионы страны. В 00:28 в ВС ВСУ заявили о движении ракет в направлении Винницкой, Житомирской и Черкасской областей. Однако они изменили курс. Уже в 00:37 военные предупредили, что" Калибры " направляются на Запад.

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По состоянию на 00:45 карта тревог в Украине выглядит так:

Обновлено 00:56: Тревогу объявили в Донецкой области.

Обновлено 01:11: В Херсонской и Николаевской области угроза применения ударных дронов, сообщают в ВС ВСУ.

Тем временем в Хмельницкой области раздались взрывы.

"В области продолжается "Воздушная тревога". В области было слышно звуки взрывов. Просьба ко всем оставаться в укрытиях!" – подчеркнули в Хмельницкой ОВА.

Обновлено 01:27: В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА.

"Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – отметили в Киевской ОВА.

Позже начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что на подступах к Киеву работает ПВО.

Обновлено 01:37: В Киеве работает ПВО, сообщают в Киевской городской военной администрации.

Обновлено 01:46: В результате воздушной атаки на Киев, по состоянию на 01:39 в Соломенском районе столицы зафиксировано вероятное падение обломков.

"Повреждения и пострадавшие уточняются. Экстренные службы выехали на место происшествия. Информация уточняется", – сообщили в КГВА.

Обновлено 01:54: В КГВА добавили, что в результате воздушной атаки на Киев также зафиксировано вероятное падение обломков:

в Шевченковском р-не на 5 этаж многоэтажного жилого дома;

в Дарницком р-не, предварительно на технический этаж многоэтажного жилого дома.

Экстренные службы выехали на места. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

В то же время городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что из-за взрывов в столице было несколько вызовов экстренных служб – в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах.

"Все службы следуют на места. Детали – со временем", – отметил мэр столицы.

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Удары РФ по Украине: последние новости

11 июля российские захватчики совершили массированный удар по Херсону. Ранения получили пять человек. Также в результате обстрела были серьезно повреждены жилые дома.

10 июля оккупанты ударили авиабомбой по месту выдачи "гуманитарки" в Орехове. Спасатели разбирали завалы несколько часов. В результате атаки погибли семь человек.

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