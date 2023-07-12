Также уничтожены три склада боеприпасов россиян и 22 единицы техники.

На Таврическом направлении украинские военные мощно ударили по силам врага, ликвидировав за сутки более двух рот россиян и 22 единицы вражеской техники и вооружения.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, на этом направлении продолжаются бои. По его словам, за прошедшие сутки враг 19 раз атаковал украинские позиции и совершил 585 обстрелов.

В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны на этом направлении за сутки выполнили 1 тыс. 397 огневых задач.

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"Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 22 единицы военной техники противника", - рассказал Тарнавский.

В частности, речь идет о шести боевых бронированных машинах, двух гаубицах 2А65 "Мста-Б", две БМ-21 "Град", пушке 2А36 "Гиацинт-Б", беспилотнике "Орлан-10" и "Supercam", ЗРК "Бук", переносной радиолокационной станции "Кредо-М", станции РЭБ "Борисоглебск" и автомобильной технике.

Кроме того, были уничтожены три склада боеприпасов россиян.

Потери россиян в Украине

Общие боевые потери России в Украине составляют около 235 тыс. 530 человек, из которых 510 ликвидированы за прошедшие сутки.

По данным Генштаба, украинские военные продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В частности, на Бахмутском направлении наступление ВСУ продолжается севернее и южнее Бахмута, а на направлениях Белая Гора-Андреевка и Белая Гора-Курдюмовка украинская армия имеет определенный успех и закрепляется на достигнутых рубежах.

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