Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск.

Российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в течение суток там произошло 22 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке в среду, 12 июля. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. На Лиманском направлении в течение суток противник напрасно вел наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Ступочки, Александро-Шультино и Дилиевки Донецкой области. Также в Генштабе отметили, что на Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

Видео дня

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск... В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке.

Последние новости о войне в Украине, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, на Таврическом направлении артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1397 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот, также уничтожено 22 единицы военной техники противника. В частности, ликвидирован зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Стоит отметить, что общие потери врага в Украине на 12 июля 2023 года составляют примерно 235530 противников. Кроме того, уничтожено, в том числе 4402 вражеских артиллерийских систем.

Вас также могут заинтересовать новости: