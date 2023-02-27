Погиб 22-летний Владислав Дворак, который участвовал в ликвидации пожара от вражеского удара в ночь на 27 февраля.

В ночь на понедельник, 27 февраля, войска РФ в очередной раз обстреляли Хмельницкую область: россияне нанесли 3 удара по городу Хмельницкому и ранили 4 украинцев.

Позже стало известно, что из-за атаки оккупантов в больнице погиб один из украинских спасителей, который участвовал в ликвидации пожара, возникшего в результате ночной российской атаки. Трагические новости о смерти украинского героя подтвердил Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в своем Telegram.

"К сожалению, имеем еще одну смерть в больнице. Врачам не удалось спасти жизнь еще одного героя - спасателя. Соболезнования родным и близким погибших", - написал он.

Также информацию о смерти спасателя подтвердили в ГСЧС. Им оказался 22-летним командир Владислав Дворак.

"Владислав Дворак - командир отделения 1 Государственной пожарно-спасательной части г. Хмельницкий погиб на 22-м году жизни", - говорится в сообщении ГСЧС.

Взрывы в Хмельницкой области

По данным Генштаба, ночью враг запустил по территории Украины 14 БпЛА типа "Shahed" часть ударов фиксировалась в Хмельницкой области.

Утром глава ОВА сообщил, что ночью по всей Хмельницкой области снова звучала воздушная тревога, во время которой произошел взрыв.

Позже он уточнил, что в результате ночных ударов по Хмельницкому ранения получили 4 украинца, трое из них находятся в тяжелом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает. Девушку, которая была доставлена в больницу, отпустили на амбулаторное лечение, сообщил Гамалий.

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