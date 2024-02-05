В частности, оккупанты изменили способ ведения ближнего боя, говорит Мик Райан.

За два года полномасштабной войны против Украины Россия улучшила адаптивность и научилась внедрять инновации. В частности, РФ стала лучше в использовании беспилотников.

"Украина лучше справляется с тактической адаптацией: обучение и совершенствование на поле боя. Россия лучше справляется со стратегической адаптацией или обучением и адаптацией, которые влияют на национальную и военную политику, например, как государства используют свои ресурсы. Важны обе формы адаптации. Но именно последний тип является самым важным для победы в войнах", – пишет в статье для Foreign Affairs генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан.

Так, после нескольких месяцев войны против Украины Россия адаптировала свою структуру командования и управления – в апреле 2022 года был назначен единый командующий. Результатом стали более объединенные усилия, которые сместили российское вторжение с нескольких отдельных и нескоординированных кампаний на севере, востоке и юге Украины, что вылилось в наступление России и оккупацию таких городов, как Северодонецк.

Видео дня

Кроме того, по мнению генерала, РФ изменила способ ведения ближнего боя. В начале войны враг применял общевойсковые наземные подразделения размером в батальоны. Однако за последние 12 месяцев россияне эволюционировали от таких батальонов, и теперь объединяют элитные силы с обычными, в результате чего оккупанты получили волны плохо подготовленных, "одноразовых сил", которые могут перегрузить и истощить украинских солдат до того, как прибудут более профессиональные подразделения.

Среди важных изменений также упоминается адаптация РФ к обороне, а также улучшение защиты техники – в частности генерал упомянул о "клетках", которые россияне наваривали на свою технику. Отмечается, что в 2023 году российское командование даже выдало официальное указание относительно того, как строить и монтировать "клетки" для грузовиков, артиллерии и бронетехники. Сейчас Москва предлагает такую защиту на экспортные версии своей бронетехники.

По словам Мика Райана, Россия также стала значительно лучше в использовании беспилотников.

"Хотя Россия была медленнее в применении беспилотников для широкого спектра целей, сейчас она обогнала Украину по количеству дронов и боеприпасов, находящихся в свободном доступе, и способности их использовать. Москва сделала это, мобилизовав свою местную оборонную промышленность и получив критические технологии из-за рубежа, несмотря на санкции Запада. Теперь РФ опережает Украину в вопросе беспилотников и боеприпасов. Вероятно, этот разрыв будет увеличиваться", – говорится в статье.

По мнению генерала, использование Россией беспилотных летательных аппаратов в сочетании с ее линиями обороны, большим количеством артиллерии, ударных вертолетов, находящихся в нем боеприпасов и более чувствительных систем разведки и наблюдения стало ключевой причиной неудачного контрнаступления Украины в 2023 году. И по мере того, как Россия узнает больше и продолжает увеличивать производство беспилотников, она получит больше преимуществ.

Традиционно сильная сторона россиян – радиоэлектронная борьба – играла второстепенную роль в первые дни вторжения, однако сейчас она "взвилась" с удвоенной силой.

"Российская армия сотрудничает со своей стратегической оборонной промышленностью для разработки и развертывания разнообразных новых и усовершенствованных систем радиоэлектронной борьбы на базе транспортных средств и личного состава. Они блокируют украинские коммуникации, чтобы нарушить сплоченность подразделений и замедлить способность страны атаковать. Электронная борьба также разрывает связь между беспилотниками и их операторами, помогает России находить станции операторов беспилотников, затрудняет для Украины определение расположения российского штаба и, что важно, блокирует или снижает эффективность украинского высокоточного оружия (включая высокомобильную артиллерию)", – добавил Райан.

При этом он подчеркнул, что Россия смогла так адаптироваться не во всех сферах. Так, Украина впереди в том, что касается нанесения ударов на большие расстояния – в частности, по вражеским аэродромам, энергетической инфраструктуре противника и тому подобное. Не осталось без внимания и то, что Украина разработала мощный морской ударный потенциал.

Чтобы не допустить успеха РФ в развязанной против Украины войне, наше государство должно выстроить собственный стратегический подход к обучению и адаптации, говорит австралийский генерал. Так, украинские подразделения могут начать с обмена успешными адаптациями с другими подразделениями более быстрыми темпами. Также важно, чтобы НАТО и Украина ускорили обмен уроками по ведению боевых действий. Важным аспектом является и поставка современного оружия со стороны западных партнеров.

Война в Украине - это стоит знать

В течение суток, 5 февраля на передовой произошло более 100 боестолкновений с противником. По данным Генштаба ВСУ, наиболее сложной ситуация является на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Тем временем командующий Военно-Морскими силами ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что незаконно построен россиянами Крымский мост не достоит до конца 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: