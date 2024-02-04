Он подчеркнул, что FPV-дроны хорошо дополняют артиллерию, но полностью заменить ее не могут.

На войне нет одного оружия, которое бы решало все проблемы, и дроны не смогут в полной мере компенсировать снарядный голод, который испытывает Украина. Такое мнение высказал ветеран АТО Евгений Дикий в интервью "24 Канала".

"Вундервафли" не существует. Каждое оружие имеет четко свою нишу, свое предназначение. Как раз лучшие результаты – это когда у тебя есть полный арсенал оружия и ты используешь все по своему назначению", - подчеркнул он.

Дикий отметил, что сейчас часто можно услышать такое мнение, что FPV-дроны - это замена артиллерии, но это не соответствует действительности.

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"Да, фактически, если брать классическое старое оружие, FPV достаточно эффективно заменили РПГ-7, действительно заменили противотанковые гранатометы. В большой степени, хотя и не на 100%, были заменены противотанковые управляемые ракеты. В значительной степени заменили станковые гранатометы. Однако это все - оружие ближнего радиуса действия. Неплохо заменяют FPV минометы малых калибров - 60 или 80. Все, не больше. Уже даже миномет 120-го калибра не заменяется, хотя у них примерно схожий радиус действия", - говорит военный.

Он пояснил, что артиллерия бьет на совсем другое расстояние, и вес FPV-дрона намного меньше, чем вес только одной боевой части артиллерийского снаряда.

"Дополняют себя эти вещи просто идеально, но заменяют очень частично".

Дикий подчеркнул, что сейчас Украина вынуждена так воевать, в частности в Авдеевке. Основное бремя борьбы с врагами на дальних подступах и с вражеской техникой сегодня возлагается именно на FPV-дроны. Однако, отметил военный, "это просто тупик", поскольку в обороне так держаться можно, но о наступлении речи идти не будет.

Снарядный голод в Украине

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо к европейским партнерам, где заявил, что украинским войскам критически не хватает боеприпасов. Враг выпускает в три раза больше снарядов, чем Силы обороны. Отмечается, что Украине необходимо 200 тысяч 155-мм снарядов в месяц.

Издание The Wall Street Journal писало, что в условиях нехватки боеприпасов и не получая дополнительной военной помощи от США, Украина пытается компенсировать это за счет производства миллионной армии FPV-дронов на мощностях маленьких предприятий, рассредоточенных по всей стране.

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