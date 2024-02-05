Наибольшее количество атак зафиксировано на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Несмотря на погодные условия, российские оккупационные войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников. На фронте за сутки произошло 105 боестолкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке. Наибольшее количество атак зафиксировано на Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Авдеевскомнаправлении нашими защитниками отбито 24 атаки в районе Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак – неподалеку Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 24 раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 15 атак неподалеку Белогоровки Луганской области и Ямполовки, Тернов, Торского, Григоровки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Купянском направлении отбито 8 атак возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 8 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где россияне безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

При этом на Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки вблизи Работино Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 2 безуспешные попытки штурма позиций наших войск.

Как отмечает Генштаб, с начала суток враг нанес 7 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В то же время подразделениями ракетных войск ВСУ в течение дня нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления и 2 складам боеприпасов противника.

Война в Украине: ситуация на фронте

4 февраля офицер 59-й бригады Сергей Цехоцкий заявил, что ситуация на Авдеевском направлении крайне напряженная, враг применяет технику и очень большое количество беспилотных летательных аппаратов.

Авдеевка пока остается одним из самых сложных участков фронта. По всему периметру вокруг города растет количество боевых действий.

Относительно ситуации на Бахмутском направлении, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, Юрий Федоренко сегодня сказал, что украинские защитники смогли остановить нашествие российских оккупационных войск. Так, по его словам, враг пытался вернуть утраченные позиции и свое влияние на Клещиевку, Андреевку и в направлении Часового Яра. Кроме того, Силы обороны выбили россиян с ряда позиций, которые занимали оккупанты, и на текущий момент ВСУ там надежно закрепились.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что на Бахмутском направлении россияне идут в атаку малыми пехотными группами под прикрытием артиллерии и дронов на так называемые "мясные штурмы".

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