Минобороны Великобритании опубликовало спутниковые снимки белорусского аэродрома Мачулищи, на которых видны два истребителя МиГ-31К, способные нести ракеты "Кинжал".

В Беларуси на аэродроме Мачулищи возле Минска зафиксировано два российских самолета МиГ-31 и контейнер, который вероятно используют для хранения гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом речь идет в отчете разведки Великобритании.

Британская разведка опубликовала снимок российского истребителя, сделанный 17 октября. На нем заметно два самолета МиГ-31 и большой контейнер, укрепленный земляным валом. Как считают в разведке, вероятно, в нем хранят ракеты "Кинжал".

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Отмечается, что эти ракеты Россия использует с 2018 года, но ранее не разворачивала их в Беларуси. Как отметили в разведке Британии, РФ применяла ракеты "Кинжал" в войне против Украины, но запасы этих ракет, вероятно, сильно ограничены.

Разведчики подчеркнули, что из-за дальности 2000 км размещение "кинжалов" в Беларуси дает мало преимуществ РФ в войне против Украины. Вероятно, Москва перебросила эти ракеты для сигнала Запада и демонстрации Беларуси как соучастницы в войне.

Российские ракеты "Кинжал": что известно

Х-47м "Кинжал" - гиперзвуковая аэробалистическая ракета. Ее скорость после сброса превышает скорость звука в 10 раз. Способна маневрировать на всей траектории полета, а также поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли.

Носителями таких ракет являются истребители-перехватчики МиГ-31к. Россия характеризует ракеты "Кинжал" как гиперзвуковые. Однако, по сути, это приделана к самолету ракета "Искандер", отмечали военные эксперты.

Однако, по словам специалистов, сейчас Россия вообще не может производить ракеты Х-47м "Кинжал", поскольку в их составе есть более 130 иностранных комплектующих, в основном – электроника.

Россия несколько раз использовала "Кинжалы" для ударов по Украине. В частности, 18 марта ударила по Ивано-Франковской области, 9 мая – по Одесской области, 7 августа – по территории Винницкой области.

Как заявлял представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, РФ меняет тактику ракетных ударов по территории Украины, поскольку в оккупационной армии наблюдается дефицит определенных ракет. А военным Вооруженных сил Украины удается сбивать 60% всех выпущенных Россией ракет.

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